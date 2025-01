L’économie avant la santé des citoyen·nes du Québec et de l’environnement

Rouyn-Noranda, le 30 janvier 2025 – Les lobbyistes de Glencore ont influencé les ministères à caractères économiques du Canada afin qu’ils exigent que le ministère de l’Environnement n’exerce aucun contrôle sur les produits dangereux qui entrent au Canada.

Quand on sait que la très grande majorité de ces produits sont traités au Québec à Rouyn-Noranda, on comprend qu’encore une fois le Canada ne respecte pas les citoyennes et citoyens du Québec. « On accepte les déchets contaminés des États-Unis sans contrôle, pour ensuite leur retourner des métaux libérés de tous produits toxiques sur lesquels ils nous imposent un tarif de 25%. On se demande bien pourquoi les Étasuniens nous considèrent comme un voisin bonasse», s’indigne Guy Leclerc, co-porte-parole de Québec solidaire Rouyn-Noranda–Témiscamingue.

« Une fois de plus, le gouvernement canadien fait passer les profits d’une multinationale avant la santé des Québécois et des Québécoises. Pire encore, c’est Environnement Canada qui a donné directement un permis de polluer à Glencore, avec le silence complice de la CAQ. C’est une honte et un manque de respect absolu pour la population de Rouyn-Noranda », a déclaré Alexandre Leduc, responsable solidaire en matière d’environnement.

Il est inacceptable que la multinationale Glencore, la compagnie la plus polluante au Canada en termes d’émissions d’arsenic, contrôle les mesures de protection de l’environnement du Canada et du Québec. On connaissait déjà la complaisance du gouvernement de la CAQ qui a haussé de 500% la norme québécoise sur le Nickel à la demande de Glencore. Maintenant, c’est au tour du gouvernement canadien de privilégier les profits de Glencore au détriment de la santé de la population de Rouyn-Noranda et de l’environnement et ce, malgré les prétentions environnementalistes du ministre de l’Environnement Steven Guilbault.

Le ministre de l’Environnement a failli dangereusement à sa tâche qui est de protéger la santé de la population et de l’écosystème. Sa position doit impérativement être révisée et le Canada doit adhérer à la convention de Bâle comme 190 autres pays. Seuls les pays les plus cancres en protection de l’environnement n’ont pas signé cet accord.