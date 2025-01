Russie/Ukraine : Une nouvelle campagne porte sur le sort des détenus

par Human Rights Watch

(Berlin, le 28 janvier 2025) – Garantir la sécurité et les droits des détenus civils et des prisonniers de guerre devrait être une priorité lors de toute future négociation visant à mettre fin à la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, ont déclaré aujourd’hui 31 organisations de défense des droits humains, dont Human Rights Watch. Des organisations de défense des droits humains ukrainiennes, russes et internationales ont lancé à ce sujet la campagne « People First » (« Les personnes d’abord »).« Lors d’éventuelles négociations à venir, certains problèmes extrêmement complexes…



