Canada: Un rapport conclut que le programme de visas temporaires permet des atteintes aux droits humains des travailleuses et travailleurs migrants, considérés comme remplaçables

par Amnesty International

Le Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) est conçu de telle sorte qu'il permet des atteintes aux droits humains et une discrimination choquantes à l'encontre des travailleuses et travailleurs migrants, a déclaré Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 30 janvier 2025. Intitulé « Le Canada m'a détruite ». Exploitation des travailleuses et travailleurs



