RDC. Les parties au conflit doivent donner la priorité à la protection des civil·e·s et à l’accès de l’aide humanitaire à Goma

par Amnesty International

Les partenaires régionaux et internationaux de la République démocratique du Congo (RDC) doivent exercer des pressions sur toutes les parties au conflit dans l'est du pays – notamment les combattants du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, les armées rwandaises et congolaises, et leurs alliés – afin qu'ils donnent la priorité à la protection des civil·e·s



