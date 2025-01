Bangladesh : Des réformes sont nécessaires pour restaurer la démocratie

par Human Rights Watch

(Dhaka, 28 janvier 2025) – Le gouvernement intérimaire mis en place au Bangladesh a entamé un processus visant à effectuer des changements institutionnels nécessaires et à assurer l’obligation de rendre des comptes, mais les récents cas d’arrestations arbitraires et de violentes représailles mettent en évidence la nécessité de réformes systémiques à long terme, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié aujourd’hui. 27 janvier 2025 After the Monsoon Revolution A Roadmap to Lasting Security Sector Reform in Bangladesh Download the full report in English Le rapport…



Lire l'article complet