Les dégâts causés par le cyclone à Mayotte, révélateurs de la faiblesse des protections sociales

par Human Rights Watch

Les élèves du département français d'outre-mer de Mayotte retournent à l'école cette semaine, un mois et demi après qu'un cyclone dévastateur a détruit les maisons et les infrastructures de l’archipel.Mayotte, ex-colonie française, était déjà le département le plus pauvre de France ainsi que l'une des régions les plus mal loties de l'Union européenne sur la presque totalité des indicateurs sociaux. Les efforts de reconstruction en cours sont l'occasion de répondre enfin aux besoins urgents des habitants.De nombreux élèves font leur rentrée dans des écoles lourdement endommagées par le…



