Cameroun : Des cris dus à la torture entendus avant un décès en détention

par Human Rights Watch

(Nairobi) - Les autorités camerounaises devraient immédiatement mener une enquête efficace, indépendante et transparente sur un décès survenu lors d’une garde à vue le 17 janvier 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les responsables de la mort et de la torture présumée d'Abdoul Wahabou Ndandjouma, âgé de 36 ans, devraient être tenus de rendre des comptes.Abdoul Wahabou Ndandjouma a été arrêté avec un autre homme, Mohaman Toukour Nana, le 17 janvier et emmené dans un poste de police de la ville de N'Gaoundéré, dans la région d'Adamawa dans le nord du pays. Mohaman Toukour Nana, qui…



Lire l'article complet