80 ans après la libération des camps de la mort, l’ONU appelle à « s'accrocher à notre humanité commune »

La haine continue de se développer à une vitesse alarmante et le monde doit faire plus pour lutter contre l'antisémitisme croissant, a déclaré lundi le Secrétaire général de l'ONU, en rendant hommage aux victimes de l'Holocauste et à ceux qui ont survécu aux camps de la mort nazis.



