Qu’est-ce que les syndicats ont à voir avec les droits humains ?

par Amnesty International

Les syndicats jouent un rôle décisif pour la protection et la promotion des droits humains, y compris les droits économiques, sociaux et culturels et le droit de ne pas subir de discrimination. Tout d’abord, ils jouent un rôle central en négociant avec les employeurs et en organisant des actions collectives pour défendre les droits des […] The post Qu’est-ce que les syndicats ont à voir avec les droits humains ? appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet