Afghanistan. Les mandats d’arrêt contre des dirigeants talibans demandés par le procureur de la CPI sont une importante avancée vers la justice pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQI en Afghanistan

par Amnesty International

Réagissant à la demande de mandats d’arrêt présentée le 23 janvier 2025 par le bureau du procureur de la Cour pénale internationale (CPI) contre le chef suprême des talibans Haibatullah Akhundzada et le président de la Cour suprême talibane Abdul Hakim Haqqani, soupçonnés du crime contre l’humanité de persécution liée au genre en Afghanistan, Agnès Callamard, secrétaire […] The post Afghanistan. Les mandats d’arrêt contre des dirigeants talibans demandés par le procureur de la CPI sont une importante avancée vers la justice pour les femmes, les filles et les personnes LGBTQI en Afghanistan…



Lire l'article complet