Bélarus. Élection présidentielle dans un climat de peur et de répression totales

par Amnesty International

Amnesty International demande aux autorités bélarussiennes de mettre immédiatement fin à leur violente campagne de répression de toute forme de dissidence, qui prive le peuple bélarussien de la liberté d’expression à l’approche de l’élection présidentielle prévue pour le 26 janvier. « Depuis l’élection présidentielle de 2020, la crise des droits humains au Bélarus, qui était déjà profonde, […] The post Bélarus. Élection présidentielle dans un climat de peur et de répression totales appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet