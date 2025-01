Tanzanie : Protéger le droit à l’éducation des filles enceintes et des mères adolescentes

par Human Rights Watch

(Nairobi) – Le gouvernement tanzanien n’a pas adopté les mesures juridiques et politiques adéquates nécessaires pour protéger le droit à l’éducation des filles enceintes et des mères adolescentes, et pour mettre fin à des décennies de leur exclusion systémique des écoles, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui à l’occasion de la Journée internationale de l’éducation. Les filles tanzaniennes restent exposées à un risque élevé de stigmatisation et de discrimination à l’école, si elles sont enceintes ou devenus mères.Plus de trois ans après que le gouvernement tanzanien a annoncé la fin…



