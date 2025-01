Soudan : le PAM livre de la nourriture dans une ville clé pour tenter de stopper la propagation de la famine

Pour la première fois depuis plus d’un an, de la nourriture du Programme alimentaire mondial (PAM) est arrivée dans la ville de Wad Madani, touchée par le conflit au Soudan, dans le cadre des efforts visant à atteindre les communautés isolées et déchirées par la guerre dans tout le pays et à mettre un frein à une famine croissante.



