RDC : le chef de l’ONU condamne la nouvelle offensive des rebelles du M23 et s’inquiète d’une guerre régionale

Le Secrétaire général de l’ONU s’est dit alarmé jeudi par la reprise des hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo, condamnant la nouvelle offensive lancée par les rebelles du M23 depuis le début de l'année et son extension au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, y compris, la récente prise de Sake qui aggrave les menaces sur la ville de Goma.



