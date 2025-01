A Davos, le chef de l’ONU dénonce le recul des engagements climatiques

L’élite politique et économique mondiale présente à Davos mercredi a entendu un discours sans concession du chef de l’ONU António Guterres, qui a dénoncé le manque de collaboration multilatérale dans un « monde de moins en moins gouvernable » menacé par deux dangers existentiels : le changement climatique et l’intelligence artificielle (IA) non réglementée.



Lire l'article complet