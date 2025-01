Se réapproprier l'avenir de la technologie par l'art, l'imagination et les expériences vécues

par Pierre-Emmanuel Farret

Comment les voix marginalisées peuvent-elles recadrer leurs propres histoires et reprendre le pouvoir en imaginant l'avenir ? Cet entretien explore les intersections entre la technologie, le colonialisme et l'art en tant qu'outils de participation politique et de libération.



Lire l'article complet