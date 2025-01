États-Unis. Au cours de son second mandat, le président Donald Trump doit respecter les droits humains

par Amnesty International

En ce jour d'investiture du président des États-Unis, Amnesty International engage le président Donald Trump et son gouvernement à respecter les obligations en matière de droits humains dans toutes leurs politiques et approches de gouvernance du pays. « Le bilan du premier mandat du président Donald Trump et ses promesses de campagne alertent quant aux menaces […]



