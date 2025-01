République démocratique du Congo. L’armée congolaise et le groupe armé soutenu par le Rwanda doivent cesser d’utiliser des armes explosives dans des zones densément peuplées

par Amnesty International

Entre janvier et juillet 2024, dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ont tiré à plus de 150 reprises des armes explosives à large rayon d’impact sur des zones densément peuplées. Ces attaques, qui ont fait […] The post République démocratique du Congo. L’armée congolaise et le groupe armé soutenu par le Rwanda doivent cesser d’utiliser des armes explosives dans des zones densément peuplées appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet