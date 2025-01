Une défenseure tunisienne des droits humains en grève de la faim

par Human Rights Watch

Le 14 janvier, une éminente activiste et ancienne présidente de l’Instance de la vérité et de la dignité en Tunisie, Sihem Bensedrine, a entamé une grève de la faim dans la prison de la Manouba où elle est détenue. « Je ne supporterai pas davantage l’injustice qui me frappe. La justice ne peut être fondée sur les mensonges et les calomnies, mais sur des éléments de preuve concrets et tangibles », a-t-elle déclaré dans un message relayé par ses avocats.Cela fait quatre décennies que Sihem Bensedrine lutte contre les abus des gouvernements tunisiens qui se sont succédé. Elle…



