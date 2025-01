Cameroun. Dorgelesse Nguessan libérée après plus de quatre ans de détention arbitraire pour avoir manifesté pacifiquement

par Amnesty International

Réagissant à la libération de Dorgelesse Nguessan, mère célibataire et coiffeuse arrêtée arbitrairement en 2020 pour avoir participé à une manifestation pacifique, Marceau Sivieude, directeur régional par intérim d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, a déclaré : « Dorgelesse Nguessan est enfin libre. Elle peut désormais rejoindre ses proches après plus de



