Afghanistan : Les talibans ont intensifié leur répression en 2024

par Human Rights Watch

(Bangkok) – La situation des droits humains en Afghanistan s’est encore détériorée en 2024, les talibans ayant intensifié leur répression à l’encontre des femmes, des filles et des minorités religieuses, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Les autorités talibanes ont arrêté des journalistes et des détracteurs du gouvernement et imposé de sévères restrictions à l’activité des médias. La crise économique que connaît l’Afghanistan a rendu 23 millions de personnes dépendantes d’une assistance humanitaire, affectant les femmes et les filles de manière disproportionnée.…



Lire l'article complet