Inde : Augmentation de la violence et du harcèlement à l’encontre des minorités

par Human Rights Watch

(Bangkok) – Narendra Modi, Premier ministre de l’Inde, et son parti nationaliste hindou, le Bharatiya Janata Party (BJP), sont revenus au pouvoir pour un troisième mandat en juin 2024, à l'issue d'une campagne électorale qui a incité à la discrimination, à l’hostilité et à la violence contre les musulmans et d’autres minorités, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Le gouvernement s’est de plus en plus impliqué dans la tentative d’étouffer la dissidence au-delà des frontières de l’Inde, notamment en annulant les visas de ses détracteurs et en ciblant les dirigeants…



