UE : Les politiques migratoires alimentent les abus aux frontières

par Human Rights Watch

(Bruxelles) – Les politiques de l’ Union européenne en matière de migration et d’asile ont été de plus en plus tournées vers la dissuasion en 2024, portant atteinte aux droits des personnes à ses frontières et au-delà, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Ces politiques ont entraîné une augmentation des décès en mer, des refoulements illégaux aux frontières et le renvoi des demandeurs d’asile vers des pays où ils sont confrontés à des abus.Dans la 35e édition de son Rapport mondial, qui comprend 546 pages, Human Rights Watch analyse les pratiques relatives…



