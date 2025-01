États-Unis : Le mandat de Trump débutera après une année de revers pour les droits humains

par Human Rights Watch

En 2024, la discrimination raciale systémique profondément ancrée aux États-Unis a été aggravée par des politiques anti-immigration drastiques, des efforts visant à subvertir les processus démocratiques et de nouvelles politiques discriminatoires des États basées sur la race, le sexe et l’appartenance à la communauté lesbienne, gay, bisexuelle et transgenre (LGBT), a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2025. Réélu en novembre à la présidence des États-Unis, Donald Trump a promis des mesures qui porteraient lourdement atteinte aux droits humains et au système…



