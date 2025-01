Myanmar : Le recours à la tactique de la « terre brûlée » s’intensifie

par Human Rights Watch

(Bangkok) - La junte militaire du Myanmar a intensifié son recours à la tactique de la « terre brûlée » contre les zones d’opposition, dans un contexte marqué, tout au long de l’année 2024, par une résistance armée et des pertes territoriales croissantes, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch dans son Rapport mondial 2025. L’armée a procédé à des attaques illégales contre des civils et des infrastructures civiles, notamment des frappes aériennes indiscriminées, des meurtres, des viols, des actes de torture et des incendies criminels qui constituent des crimes de guerre et des…



