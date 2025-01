Afrique centrale : L’espace démocratique sévèrement restreint

par Human Rights Watch

(Nairobi) – En 2024, les gouvernements d’Afrique centrale ont impunément restreint les droits civils et politiques, en particulier lors d’élections, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans son Rapport mondial 2025. En ce qui concerne les conflits armés dans la région, les forces de sécurité gouvernementales et des groupes armés non étatiques ont commis de graves violations du droit international humanitaire, sans craindre d'avoir à rendre des comptes pour leurs actes. Rapport mondial 2025 Rapport abrégé en français Dans la 35e édition de son Rapport mondial,…



