Liban : les hostilités touchent de plein fouet les populations civiles

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Le conflit de 14 mois entre Israël et le Hezbollah a eu des effets dévastateurs sur les civils au Liban et a entraîné un nombre important de crimes de guerre manifestes et de violations des lois de la guerre, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025.Entre octobre 2023 et décembre 2024, les frappes israéliennes ont tué plus de 4 000 personnes au Liban, dont plus de 240 enfants, 220 professionnels de santé et secouristes, et 700 femmes. Le gouvernement libanais n’a toujours pas pris de mesures pour garantir la mise en œuvre de l’obligation de rendre…



