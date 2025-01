Cambodge : Hun Manet a sévèrement réprimé les droits

par Human Rights Watch

(Bangkok) – Le gouvernement cambodgien du Premier ministre Hun Manet a sévèrement réprimé l’espace civique, la participation politique et d’autres libertés fondamentales en 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Les autorités ont de plus en plus restreint les droits à la liberté d’expression, à la liberté des médias et à la liberté de réunion pacifique, et ont procédé à des arrestations ainsi qu’à des détentions à motivation politique de dissidents et de détracteurs du gouvernement. Rapport mondial 2025 Rapport abrégé en français…



