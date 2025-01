Afrique de l’Est, Corne de l’Afrique : Souffrances des civils dans les conflits armés

par Human Rights Watch

(Nairobi) – En Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique, les civils ont été sévèrement affectés par les conflits armés opposant les forces gouvernementales et des groupes armés en 2024, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Dans toute la région, les autorités ont par ailleurs harcelé les activistes et les détracteurs des gouvernements et ont réprimé la dissidence. Rapport mondial 2025 Rapport abrégé en français Dans la 35e édition de son Rapport mondial, qui comprend 546 pages, Human Rights Watch analyse les pratiques…



Lire l'article complet