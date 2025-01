Tunisie : Verrouillage draconien de l’espace civique

par Human Rights Watch

(Beyrouth) – Le gouvernement tunisien a accentué son musèlement des voix critiques et accéléré la répression des associations de la société civile, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui dans son Rapport mondial 2025. Les autorités ont sapé l’intégrité de l’élection présidentielle en multipliant les arrestations et détentions arbitraires à motif politique, en ciblant notamment des concurrents potentiels du président sortant, et en modifiant la loi électorale quelques jours seulement avant le scrutin. Rapport mondial 2025 Rapport abrégé en français Dans la…



