Recul des droits et résistances dans une période sombre

par Human Rights Watch

(New York, le 16 janvier 2025) – Les événements de 2024 ont démontré que même dans les moments les plus sombres, des personnes osent résister à l'oppression et font preuve de courage dans la quête de progrès, a déclaré Tirana Hassan, directrice exécutive de Human Rights Watch, à l’occasion de la publication aujourd’hui du Rapport mondial 2025 de l’organisation. Face à la montée de l’autoritarisme, de la répression et des conflits armés, les gouvernements devraient respecter et défendre les droits humains universels avec une rigueur et une urgence accrues, et la société civile rester déterminée…



Lire l'article complet