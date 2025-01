Israël/Palestine : Un abîme de souffrances humaines à Gaza

par Human Rights Watch

(Jérusalem) – L’armée israélienne a tué, blessé, affamé et déplacé de force des civils palestiniens dans la bande de Gaza en 2024 et a détruit leurs maisons, leurs écoles, leurs hôpitaux et leurs infrastructures à une échelle sans précédent dans l’histoire récente, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui en rendant public son Rapport mondial 2025. Des dizaines de milliers de civils à Gaza ont été tués ou blessés. L’armée israélienne a déplacé de force des Palestiniens de leurs domiciles, ce qui constitue un crime contre l’humanité, et les autorités israéliennes ont délibérément…



Lire l'article complet