Israël et TPO. Le cessez-le-feu tant attendu ne réparera pas les vies des Palestinien·ne·s brisées par le génocide israélien à Gaza

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles Israël et le Hamas ont conclu un accord de cessez-le-feu qui entrera en vigueur le 19 janvier 2025, Agnès Callamard, secrétaire générale d’Amnesty International, a déclaré : « La nouvelle de la conclusion d’un accord de cessez-le-feu apportera une lueur de soulagement aux Palestinien·ne·s victimes du génocide perpétré par Israël. Mais […] The post Israël et TPO. Le cessez-le-feu tant attendu ne réparera pas les vies des Palestinien·ne·s brisées par le génocide israélien à Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet