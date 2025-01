Un activiste politique camerounais aurait été victime d’une disparition forcée

par Human Rights Watch

Vingt jours se sont écoulés sans nouvelles de Yérima Djoubaïrou Tchéboa, un activiste politique camerounais et détracteur du gouvernement âgé de 52 ans qui a été enlevé dans une rue de N'Gaoundéré, dans la région d'Adamawa, dans le nord du Cameroun, et qui est présumé avoir été disparu de force par les autorités. Selon un témoin interrogé par Human Rights Watch, le 24 décembre 2024, au moins deux hommes ont interpellé Yérima Djoubaïrou Tchéboa et deux autres hommes dans le quartier de Bali, et les ont emmenés dans un camion sans plaque d'immatriculation. Les deux autres hommes ont été…



