Après le cyclone Chido, offrir une scolarité décente aux élèves de Mayotte

par Gilles Séraphin, Professeur des universités en sciences de l'éducation et de la formation, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Jim Sermeth, Doctorant en sciences de l'éducation et de la formation, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières

Tanguy Mathon-Cécillon, Démographe, doctorant en sciences de l'éducation et de la formation, Université Paris Nanterre – Université Paris Lumières