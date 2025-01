En Syrie, quatre enfants par jour sont victimes de restes d'explosifs

Alors que la chute du régime de Bachar Al-Assad suscite un regain d'espoir pour les enfants syriens, les filles et garçons du pays continuent de souffrir de l’impact brutal des mines antipersonnel et autres engins non explosés, au rythme alarmant de quatre enfants tués ou blessés par jour en moyenne, alerte mardi une agence de l’ONU.



