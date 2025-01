Plus d’un enfant sur six vit dans des zones de conflit, alerte le Comité des droits de l’enfant

Plus d’un enfant sur six vit dans des zones de conflit, exposé à des violations graves telles que le recrutement forcé, les attaques sur les écoles, les violences sexuelles et la privation d’accès aux soins et à l’éducation, ont alerté lundi des experts des Nations Unies.



Lire l'article complet