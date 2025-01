Le Cameroun suspend des ONG, créant un préjudice pour les survivantes de violences basées sur le genre

par Human Rights Watch

En décembre, le gouvernement camerounais a suspendu les activités de quatre organisations non gouvernementales pour une durée de trois mois, sans préavis ni fondement juridique, et cette mesure a des conséquences pour les victimes de violences basées sur le genre. Les autorités et la police camerounaises ont fermé le bureau d'une organisation non gouvernementale dont les activités ont été suspendues puis interdites à Douala, au Cameroun, en 2024. Comme l'une de ces organisations fournit des services d'assistance aux victimes de violences…



