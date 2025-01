Angola. Cinq militant·e·s critiques à l’égard du gouvernement libérés après plus d’un an de détention arbitraire

par Amnesty International

En réaction à la libération de cinq militant·e·s critiques à l’égard du gouvernement après plus d’un an passé derrière les barreaux en détention arbitraire en Angola, Sarah Jackson, directrice régionale adjointe pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « Neth Nahara, Adolfo Campos, Gildo das Ruas, Tanaice Neutro et Pensador sont […] The post Angola. Cinq militant·e·s critiques à l’égard du gouvernement libérés après plus d’un an de détention arbitraire appeared first on Amnesty International. ]]>



