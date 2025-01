Pakistan. Les arrestations, détentions et mesures de harcèlement visant les réfugié·e·s afghans au Pakistan doivent cesser

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état de détentions arbitraires et d'actes de harcèlement infligés à des réfugié·e·s et demandeurs·euses d'asile afghans par les forces de l'ordre à Islamabad, au Pakistan, Babu Ram Pant, directeur régional adjoint pour l'Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « Les descentes de police nocturnes, le harcèlement et la […]



