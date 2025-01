Cambodge/Thaïlande. L’assassinat d’un responsable politique s’inscrit dans le cadre de la répression visant l’opposition cambodgienne

par Amnesty International

En réaction à l'assassinat de l'ancien député de l'opposition franco-cambodgien Lim Kimya à Bangkok, en Thaïlande, Kate Schuetze, directrice régionale adjointe par intérim des recherches à Amnesty International, a déclaré : « L'homicide illégal de l'ancien député de l'opposition Lim Kimya, virulent critique du gouvernement cambodgien, est très inquiétant. « Bien que les circonstances de sa mort ne […]



