Philippines. Des projets d’extraction de nickel ont été approuvés, en dépit d’une consultation lacunaire et des graves risques pour la santé des populations et l’environnement

par Amnesty International

Les peuples autochtones et les communautés rurales aux Philippines sont victimes de nombreuses atteintes aux droits humains dans le contexte d'une expansion rapide de l'exploitation minière du nickel, un composant essentiel des batteries lithium-ion, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 9 janvier 2025, qui met en lumière le coût humain de la demande



