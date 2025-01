RDC. Le président Félix Tshisekedi doit stopper tout projet d’exécution massive

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles plus de 170 condamnés à mort ont été transférés à la prison d'Angenga pour y être exécutés en République démocratique du Congo (RDC), Sarah Jackson, directrice régionale adjointe pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : « L'annonce de ces transferts de prisonniers est consternante. Nous […]



