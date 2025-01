Liban. Le poète Abdul Rahman Al Qaradawi ne doit pas être extradé vers l’Égypte ou les Émirats arabes unis

par Amnesty International

En réaction à deux demandes d'extradition distinctes déposées par les autorités d'Égypte et des Émirats arabes unis visant Abdul Rahman Al Qaradawi, poète égypto-turc arrêté arbitrairement par les forces de sécurité libanaises à son retour d'un séjour en Syrie le 28 décembre, Sara Hashash, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International, a […]



