Ghana. Le nouveau président doit s’attaquer aux problèmes urgents en matière de droits humains

par Amnesty International

Le nouveau président du Ghana, John Mahama, et son gouvernement doivent saisir l'occasion de ce mandat pour assurer la promotion et la protection des droits humains, notamment l'égalité des genres et les droits des femmes, le droit à la liberté de réunion pacifique et le droit à un environnement sain pour tous les habitants du



