L’héritage de Jimmy Carter dans le domaine des droits humains

par Human Rights Watch

Click to expand Image L'ancien président des États-Unis Jimmy Carter photographié à New York, le 7 juillet 2015. © 2015 MediaPunch/INSTARimages via AP Images Human Rights Watch déplore le décès de Jimmy Carter, qui a apporté des contributions majeures au mouvement des droits humains lors de sa présidence aux États-Unis, et longtemps après la fin de son mandat.Jimmy Carter a mis en place un programme de politique étrangère centré sur les principes universels des droits humains, puis a construit un héritage post-présidentiel promouvant la démocratie, défendant le droit au logement…



