Crise au Soudan : 5 régions frappées par la famine, plus de 17 autres sont menacées

Quatre mois après avoir confirmé pour la première fois la famine dans le camp de Zamzam, dans l’Etat du Darfour Nord, au Soudan, d’autres zones du Darfour Nord et des monts Nouba occidentaux ont été reconnues en situation de famine, alors que l’accès à la nourriture et à la nutrition pour des millions de personnes à travers le pays continue de se détériorer, ont averti mardi le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’UNICEF.



