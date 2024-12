Chine. Cinq ans après, les militant·e·s emprisonnés lors de la « cruelle » opération de répression de 2019 doivent être libérés

par Amnesty International

Il est temps d’accentuer la pression sur les autorités chinoises pour qu’elles libèrent les défenseur·e·s des droits humains arrêtés après avoir participé à une réunion informelle il y a cinq ans, a déclaré Amnesty International lundi 23 décembre 2024. En décembre 2019, plusieurs militant·e·s des droits humains se sont réunis à Xiamen, dans le sud-est du […] The post Chine. Cinq ans après, les militant·e·s emprisonnés lors de la « cruelle » opération de répression de 2019 doivent être libérés appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet