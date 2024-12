Syrie : des pénuries de carburant et pillages signalés dans un contexte d’aggravation de la crise humanitaire

Alors que les hostilités et l’insécurité continuent d’être signalées dans certaines parties des gouvernorats d’Alep, de Deir-ez-Zor, de Lattaquié et de Quneitra, la crise humanitaire en Syrie continue de s’aggraver, avec notamment des pénuries de carburant et l’insécurité qui entravent les efforts d’aide, ont rapporté mardi les Nations Unies.



