Le PAM et Madagascar s’unissent pour renforcer la sécurité alimentaire et transformer les systèmes agricoles

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Élevage malgache et le Programme Alimentaire Mondial (PAM) ont réaffirmé lundi leur engagement commun à promouvoir la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à renforcer la résilience des groupes vulnérables et à transformer les systèmes alimentaires du pays.



